Axios: Военная операция против Ирана рассчитана на пять дней

Военная операция США и Израиля против Ирана изначально была рассчитана на пять дней, однако сроки могут измениться.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американского президента Дональда Трампа, а также неназванного представителя вашингтонской администрации.

По данным чиновника, "планы США и Израиля предусматривают массированную кампанию с нанесением ударов в течение по меньшей мере пяти дней". При этом, по словам Трампа, которые приводит портал, сроки могут измениться в зависимости от развития ситуации. В частности, на это может повлиять судьба верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.