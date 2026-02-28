БПЛА атаковал международный аэропорт Кувейта, есть пострадавшие - ВИДЕО
В результате атаки дрона на международный аэропорт Кувейта несколько сотрудников получили легкие травмы, в терминале №1 зафиксированы ограниченные повреждения.
Oб этом сообщило Главное управление гражданской авиации Кувейта.
"БПЛА атаковал международный аэропорт Кувейта, в результате чего несколько сотрудников получили незначительные травмы, терминалу 1 нанесен ограниченный материальный ущерб", – говорится в заявлении, опубликованном в соцсети.
Источник: Report
