БПЛА атаковал международный аэропорт Кувейта, есть пострадавшие - ВИДЕО

В результате атаки дрона на международный аэропорт Кувейта несколько сотрудников получили легкие травмы, в терминале №1 зафиксированы ограниченные повреждения.

Oб этом сообщило Главное управление гражданской авиации Кувейта.

"БПЛА атаковал международный аэропорт Кувейта, в результате чего несколько сотрудников получили незначительные травмы, терминалу 1 нанесен ограниченный материальный ущерб", – говорится в заявлении, опубликованном в соцсети.

Источник: Report