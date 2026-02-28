Нетаньяху допустил вероятность гибели Хаменеи

Израильские ВВС при атаке на Иран нанесли удар по резиденции верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня утром в результате мощного внезапного удара мы разрушили комплекс зданий тирана Хаменеи", - сказал он в телеобращении, которое транслировало израильское телевидение.

При этом Нетаньяху выступил с утверждением, что сам Хаменеи, вероятно, мог погибнуть вследствие этого удара. "Есть все признаки того, что, может быть, диктатора в Иране уже больше нет", - предположил премьер.

Источник: ТАСС