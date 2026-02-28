Торговые суда сообщили о перекрытии Ормузского пролива - ОБНОВЛЕНО

Торговые суда в Персидском заливе передают о закрытии Ормузского пролива на фоне военного конфликта между Ираном и Израилем с США.

Об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

"UKMTO продолжает следить за ситуацией в сфере морской безопасности на фоне значительной военной активности в регионе. Центр получил несколько сообщений от представителей служб безопасности судов, действующих в Персидском заливе, которые говорят, что, согласно сообщениям "16 канала" (частота морской радиосвязи для передачи сигналов бедствия и безопасности - прим. ТАСС), Ормузский пролив был перекрыт", - сказано в нем.

20:17

Суда якобы получают от Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщения о закрытии Ормузского пролива.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя военно-морской миссии ЕС Aspides.

"Ни одному судну не разрешается проходить через Ормузский пролив", - приводит его слова агентство.

При этом собеседник Reuters отметил, что Тегеран официально не подтверждал наличия таких указаний.