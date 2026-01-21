Азербайджан и Катар обсудили проведение совместных военных учений - ФОТО

Первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев в рамках визита в Катар провел встречи с заместителем премьер-министра Катара и госминистром по делам обороны шейхом Саудом бин Абдулрахманом бин Хасаном Аль Тани и начальником Генштаба ВС Катара генерал-лейтенантом Джасимом бин Мухаммедом Аль Маннаи.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

На встречах, в которых также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Государстве Катар Адыш Мамедов, было подчеркнуто, что выставка DIMDEX 2026 представляет важное значение с точки зрения расширения оборонительных способностей стран с моря.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении военных связей и обсудили перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Катаром в военной и военно-технической сферах, подчеркнув важность проведения совместных военных учений. Кроме того, состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.