Ильхам Алиев: Азербайджан присоединяется к Совету мира, разделяя его благородную миссию

Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту США Дональду Трампу.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Благодарю Вас за письмо с приглашением Азербайджанской Республики присоединиться к Совету мира в качестве страны-учредителя.

Я принимаю это приглашение как знак взаимовыгодного и основанного на взаимном уважении партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, а также как признание роли Азербайджана в продвижении мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях.

Азербайджанская Республика присоединяется к Совету мира, разделяя его благородную миссию прекратить конфликт в секторе Газа и построить более безопасное и процветающее будущее для всех пострадавших от этого затянувшегося конфликта.

Верю, что Совет мира станет эффективной международной организацией и с успехом выполнит возложенную на него миссию.

Выражаю Вам искреннюю признательность за Ваше дальновидное руководство и усилия по укреплению мира. Желаю Вам удачи в исполнении обязанностей председателя Совета мира».