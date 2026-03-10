 Азербайджанский парапауэрлифтер завоевал еще две медали на Открытом чемпионате Европы | 1news.az | Новости
Спорт

Азербайджанский парапауэрлифтер завоевал еще две медали на Открытом чемпионате Европы

First News Media19:15 - Сегодня
Азербайджанский парапауэрлифтер Расул Закиев завоевал еще две серебряные медали на Открытом чемпионате Европы в Тбилиси.

Как сообщили в Национальном паралимпийском комитете, спортсмен, выступавший в весовой категории до 97 килограммов, занял второе место среди молодежи, показав лучший результат в подъеме 126 килограммов и суммарный результат в 358 кг.

Поскольку соревнования имеют статус Открытого чемпионата Европы, спортсмену были присуждены еще два «серебра». Минувшим днем он также завоевал две серебряные награды.

Ранее Ильхамиз Керимов (+107 кг) показал лучший результат среди юниоров и поднялся на первую ступень пьедестала почета, завоевав 4 «золота».

