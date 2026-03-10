 Среди раненых есть граждане Азербайджана - Минобороны ОАЭ | 1news.az | Новости
Среди раненых есть граждане Азербайджана - Минобороны ОАЭ

First News Media17:45 - Сегодня
Граждане Азербайджана есть среди раненых в ОАЭ в результате иранских атак на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщило во вторник министерство обороны ОАЭ в социальной сети Х.

Число жертв атак на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) возросло до шести, 122 человека 24 национальностей получили ранения, сообщает минобороны.

"В результате этих нападений погибли шесть граждан ОАЭ, Пакистана, Непала и Бангладеш, 122 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести", - отметило министерство.

Оно указало, что раненые есть в том числе среди граждан ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Азербайджана и Турции.


Источник: РИА Новости

Среди раненых есть граждане Азербайджана - Минобороны ОАЭ

