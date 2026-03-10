Президент Финляндии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

10 марта Президент Финляндской Республики Александр Стубб позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Александр Стубб выразил поддержку нашей стране в связи с атакой Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

Президент Азербайджана поблагодарил за телефонный звонок и оказанную поддержку.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены встречи Президента Ильхама Алиева с Президентом Александром Стуббом и проведенные в ходе них обсуждения, связанные с развитием двусторонних отношений.

Президенты Азербайджана и Финляндии также провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и других вопросах, представляющих взаимный интерес.