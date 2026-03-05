 Ираклий Кобахидзе решительно осудил атаку, совершённую со стороны Ирана на Нахчыван | 1news.az | Новости
First News Media21:40 - Сегодня
5 марта премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Ираклий Кобахидзе решительно осудил атаку, совершённую с применением беспилотных летательных аппаратов со стороны Исламской Республики Иран на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, и подчеркнул, что Грузия солидарна с государством и народом Азербайджана.

Премьер-министр Грузии пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате атаки.

Президент Ильхам Алиев выразил Ираклию Кобахидзе благодарность за телефонный звонок и проявленную позицию.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.

