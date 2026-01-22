 Путин: Россия готова направить замороженные активы на восстановление территорий | 1news.az | Новости
Путин: Россия готова направить замороженные активы на восстановление территорий

First News Media00:26 - Сегодня
Активы России, замороженные в США, можно направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе российского-украинского конфликта.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами Совбеза РФ.

Он рассказал, что $1 млрд из замороженных российских активов можно направить в «Совет мира», созданный в январе по инициативе президента США Дональда Трампа для управления сектором Газа и восстановления региона.

«Оставшиеся средства из наших же замороженных активов в США можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной», — сказал Путин.

Такая возможность использования замороженных активов РФ обсуждается с представителями администрации США, добавил президент.

Во время совещания он обсудил с членами Совета безопасности участие РФ в «Совете мира». Он подчеркнул, что Москва решит о вступлении в него после изучения документов.

Источник: РИА Новости

