В Абу-Даби начались переговоры представителей России, США и Украины, сообщило МИД ОАЭ около 18:30 мск. Переговоры продлятся два дня — 23 и 24 января.

В российскую делегацию входят представители Минобороны, а возглавляет ее начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

От Украины во встрече участвуют секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Американскую сторону представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Главной темой обсуждения стал территориальный вопрос — он же последний нерешенный, рассказал ранее украинский президент Владимир Зеленский. Москва, Вашингтон и Киев покажут друг другу «свои варианты».

Источник: РБК