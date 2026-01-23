 На Земле прошла «случайная» магнитная буря | 1news.az | Новости
На Земле прошла «случайная» магнитная буря

В ночь на 23 января на Земле прошла «случайная» магнитная буря, сообщили российские ученые.

Буря была короткой и поднялась чуть выше отметки G1 (слабая буря). Она не была вызвана внешними причинами и возникла из-за «релаксации остаточных "напряжений" в магнитосфере после крупного события», объяснили специалисты.

Ранее на Землю обрушилась крупнейшая магнитная буря. Ее уровень почти достиг высшей отметки G5 (экстремальная магнитная буря).

Отмечалось, что буря могла влиять на работу технических устройств.

Источник: Лента.ру

