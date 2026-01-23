Журналисты чуть не довели до слез принца Гарри

Принц Гарри с трудом сдерживал слезы, выступая на заседании суда, где рассматривались его обвинения в адрес компании Associated Newspapers Limited — издателя газеты Daily Mail.

Об этом пишет издание Daily Beast.

Гарри считает, что журналисты Daily Mail собирали информацию о нем с использованием незаконных методов. В иске упоминаются 14 материалов, в которых ее предположительно использовали. По его словам, это началось задолго до его знакомства с Меган Маркл и продолжалось по меньшей мере 20 лет.

Юрист ответчика поинтересовался у Гарри, почему он не жаловался раньше. В ответ тот заявил, что не мог предъявить претензии из-за своего положения в королевской семье, традиционно придерживающейся правила «не жалуйся и не объясняйся».