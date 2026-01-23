 В МИД Азербайджана обсудили итоги деятельности за прошлый год | 1news.az | Новости
First News Media22:25 - 23 / 01 / 2026
В МИД Азербайджана обсудили итоги деятельности за прошлый год

23 января в Министерстве иностранных дел под руководством министра Джейхуна Байрамова состоялось расширенное заседание коллегии.

Об этом сообщили в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел. Отмечается, что в заседании приняли участие руководство Министерства иностранных дел и главы структурных подразделений.

В ходе заседания коллегии были обсуждены работа, проводимая Министерством иностранных дел в прошлом году в соответствии с внешнеполитической линией, определенной Президентом Азербайджана, основные приоритеты на 2026 год, вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, экономическая, климатическая и гуманитарная дипломатия, усилия по оказанию международной помощи, дипломатическая деятельность в постконфликтный период, работа по защите прав и свобод граждан Азербайджана за рубежом, а также организация деятельности министерства, были даны соответствующие поручения.

