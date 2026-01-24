Нидерланды не примут участие в Совете мира

Нидерланды не будут принимать участие в созданном по инициативе президента США Дональда Трампа Совете мира.

Об этом решении объявил исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Давид ван Вил.

"Нет, мы определенно не будем принимать участие [в Совете мира]. Большинство стран ЕС также отказались от этого", - заявил он в эфире телеканала NPO2. По словам ван Вила, для Ближнего Востока важно, чтобы "мирный план по Газе был реализован быстро". "Совет мира более прагматичен в этом вопросе, но мы в ЕС занимаем более принципиальную позицию", - добавил он.

Источник: ТАСС