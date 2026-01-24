США заговорили о возможном отделении Альберты от Канады

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что канадская провинция Альберта может провести референдум о независимости, и назвал ее на этом фоне естественным партнером Вашингтона.

"Альберта естественный партнер США. У них отличные ресурсы. Жители Альберты - очень независимые люди. Ходят слухи, что они могут провести референдум по вопросу, оставаться частью Канады или нет", - сказал он в интервью американскому консервативному подкастеру Джеку Пособецу.

Также, по словам Бессента, канадские власти ограничивают потенциал провинции, сопротивляясь инициативам по прокладке нефтепровода с ее территории к участку побережья Тихого океана в провинции Британская Колумбия.

Источник: ТАСС