Фидан: Совет мира пока занимается проблемой сектора Газа

First News Media00:17 - Сегодня
Миссия Совета мира на данный момент сосредоточена на секторе Газа, дискуссий о работе по другим регионам пока нет.

Об этом сказал глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала NTV.

"В настоящее время структура Совета мира отдает приоритет Газе, и пока нет дискуссий о том, какие вопросы он может решать за пределами сектора. Мы объединились совсем недавно, находимся на этапе формирования, но мы засучили рукава и немедленно приступили к работе над Газой. Потому что это наш приоритетный и неотложный вопрос. Конкретные шаги в отношении Газы необходимо предпринять как можно скорее", - заявил министр.

Фидан сообщил, что "в рамках Совета мира созданы комитеты, один из них занимается исключительно вопросами Газы". "Существует также комитет из 15 палестинцев, который будет заниматься повседневным управлением Газой. Также есть исполнительный комитет, который будет выполнять функции секретариата Совета мира. К этим трем органам позже будут добавлены стабилизационные силы, а при необходимости в будущем будут созданы и другие структуры", - сообщил Фидан.

Он также обратил внимание на то, что в соответствии с подписанным уставом Совета мира "его миссия и описание задач значительно расширены".

Источник: ТАСС

