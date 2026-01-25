СМИ: Германия становится ключевым хабом обороны НАТО

Германия играет важную роль в военных учениях НАТО Steadfast Dart и становится ключевым хабом обороны Североатлантического альянса, пишет газета Bild.

На фоне ситуации вокруг Гренландии НАТО начинает крупнейшие в 2026 году военные учения. Целью маневров является отработка оперативной переброски войск НАТО в случае конфликта. Германия, как отмечает газета, станет центральным узловым хабом. В рамках учений Steadfast Dart в ФРГ перебрасывается более 10 тыс. военнослужащих, а также военной техники и транспортных средств. Всего в маневрах принимают участие 11 стран НАТО - Бельгия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Греция, Чехия, Литва, Болгария, Турция.

Будут задействованы более 1,5 тыс. единиц военной техники, включая танки и реактивные пусковые установки, более 20 самолетов и почти столько же единиц морской техники, в том числе десантные корабли, фрегаты и подлодки. Учения проходят под командованием генерала Бундесвера (ВС ФРГ) Инго Герхарца. "В ходе учений Steadfast Dart мы демонстрируем высокий уровень готовности к обороне", - заявил Герхарц газете Bild.

"Наше командование НАТО в Центральной Европе не только проводит эти учения, но и отвечает за оборону территории альянса от Атлантического побережья до стран Балтии. Steadfast Dart демонстрирует, насколько важна Германия как узловой пункт обороны НАТО", - утверждал генерал Бундесвера.

Главные этапы учений состоятся в феврале и пройдут большей частью на территории Германии, в том числе на учебном полигоне у города Берген в федеральной земле Нижняя Саксония. Для недавно созданных сил быстрого реагирования Allied Reaction Force это будут первые учения под управлением командования НАТО в Брюнсюме (Нидерланды), в ведение которого входит Германия и восточный фланг альянса.

Источник: ТАСС