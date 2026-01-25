СМИ: В Саудовской Аравии сокращают госрасходы на фоне сдержанных цен на нефть и подготовки к масштабным мероприятиям

Проект Neom, включающий строительство футуристического линейного города The Line, в Саудовской Аравии будет существенно сокращен и переработан.

Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные о ситуации источники.

Neom может стать центром обработки данных. Председатель Neom — наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд — теперь представляет себе проект как нечто «намного меньшее», утверждают собеседники издания.

Основой The Line, по первоначальному проекту, должно было стать мегаздание длиной 170 км, высотой в 500 метров, а шириной — в 200. Согласно современному видению, Neom может стать хабом для дата-центров в рамках курса наследного принца на превращение Саудовской Аравии в одного из ведущих игроков в сфере искусственного интеллекта.

«Дата-центрам требуется водяное охлаждение, а это место находится прямо на побережье, так что будет использоваться охлаждение морской водой. Таким образом, это будет крупный хаб дата-центров», — заявил источник издания.

FT обратила внимание на то, что изменения происходит во время, когда Эр-Рияд стремится взять под контроль государственные финансы на фоне сокращения ликвидности после десятилетия масштабных расходов. На решении Саудовской Аравии также сказываются сдержанные цены на нефть и необходимость подготовки к Всемирной выставке Expo в 2030 году и Чемпионату мира по футболу в 2034-м.