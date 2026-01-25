Зеленский: Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст России Донбасс

Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст России Донбасс по мирному соглашению, поэтому нужно искать компромисс.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский, комментируя итоги переговоров в Абу-Даби. "Моя позиция относительно наших территорий неизменна", – подчеркнул он.

Вместе с тем президент сообщил, что документ об американских гарантиях безопасности для Украины уже готов на 100%, осталось только подписать его.

"Конкретные гарантии безопасности для Украины дают конкретные даты завершения этой войны. (...) Документ готов на сто процентов. Мы ожидаем от партнеров сигнала о дате и месте его подписания. После этого он будет передан на ратификацию в Конгресс США и украинский парламент", – сообщил Зеленский.

Источник: УНИАН