В мире

СМИ: США применили необычное оружие при захвате Мадуро

First News Media10:00 - Сегодня
СМИ: США применили необычное оружие при захвате Мадуро

США применили оружие под названием Discombobulator (в переводе с английского - "Дезориентатор") в ходе захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщила газета The New York Post (NYP).

"Этот "Дезориентатор". Мне нельзя о нем говорить", - заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью NYP.

В ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро американцы использовали неизвестное оружие, с которым местные военные до сих пор не сталкивались, писала ранее New York Post со ссылкой на неназванного венесуэльского военного. Он рассказал, что десантировавшиеся американские солдаты использовали необычное оружие, издававшее «сильную звуковую волну». По словам одного из солдат, он находился на дежурстве, когда внезапно отказали все радары системы ПВО, а в небе оказалось множество беспилотников, а затем и вертолеты.

«Это было похоже на очень мощную звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри. У всех пошла носом кровь, некоторых стало рвать кровью. Мы упали на землю, не в силах двигаться», — рассказал очевидец.

Источник: РБК

658

