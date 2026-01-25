В Мьянме проходит заключительный этап многопартийных всеобщих выборов

Заключительный этап многопартийных всеобщих демократических выборов в Мьянме начался в воскресенье утром, избирательные участки открылись примерно в 60 населенных пунктах.

Голосование началось в 06:00 по местному времени. Всеобщие выборы в Мьянме проводятся в три этапа. Первый этап состоялся 28 декабря прошлого года в 102 населенных пунктах, за которым последовал второй этап, состоявшийся 11 января в 100 населенных пунктах.

После завершения первых двух этапов голосования были последовательно опубликованы списки избранных членов в Собрание народных представителей /нижнюю палату/, Собрание национальностей /верхнюю палату/, а также в парламенты штатов и регионов.

Около 5000 кандидатов от 57 политических партий боролись за места в перечисленных органах.

В ходе выборов будут определены избранные члены Ассамблеи Союза /парламента/, а также парламентов штатов и регионов, затем новая Ассамблея Союза изберет нового президента, который сформирует новое правительство.

Последние всеобщие выборы в Мьянме состоялись в ноябре 2020 года

Источник: Синьхуа