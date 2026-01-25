В Тайвани американский скалолаз залез на небоскрёб высотой 508 м без страховки - ФОТО - ВИДЕО

Американский скалолаз Алекс Хоннольд на Тайване смог забраться без страховки на небоскрёб «Тайбэй 101», высота которого составляет 508 метров на Тайване, сообщил телеканал CNA.

Подъем занял у 40-летнего альпиниста около двух часов.

По мере продвижения очевидцы поддерживали Хоннольда, в том числе со смотровой площадки на 89-м этаже здания.

Небоскреб «Тайбэй 101» является пятым по высоте зданием в Азии и самым высоким на острове. «Тайбэй 101» стал символом национальной гордости и научно-технического прогресса Тайваня, опережающего время. Официальная церемония открытия строения стоимостью $1,6 млрд состоялась в канун 2004 года. Первый небоскреб, перешагнувший в новом тысячелетии 500-метровую отметку, носил титул мирового рекордсмена высоты, пока его не отобрал дубайский Бурдж-Халифа (829,8 м).