СМИ: Демографический кризис может привести к закрытию ряда вузов в Турции

Снижение численности молодежи в Турции на фоне сокращения уровня рождаемости угрожает полным прекращением деятельности либо слиянием целого ряда частных вузов в ближайшие десять лет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об пишет газета Milliyet, напоминая, что по итогам прошлого года в частных вузах Турции было заполнено лишь 75,8 процента мест.

Издание привлекает внимание к прогнозам Института статистики Турции, согласно которым в ближайшие пять лет число учащихся начальных классов страны сократится на 900 тыс.

«Следующие 10 лет станут периодом радикальных изменений в балансе спроса и предложения в системе высшего образования Турции. Больше всего пострадают частные университеты, более 80 процентов доходов которых формируется за счет поступлений от оплаты обучения. Если нынешние демографические тенденции сохранятся, то в системе высшего образования Турции, рассчитанной на ежегодное поступление свыше 1 млн абитуриентов, возникнет значительная нехватка учащихся», - отмечается в статье.

Газета указывает, что для ряда частных университетов со слабой финансовой структурой закрытие или слияние с другими вузами может стать неизбежным.

Издание приводит и мировую практику. «Япония, Южная Корея и некоторые европейские страны уже столкнулись с проблемой нежизнеспособных «зомби-университетов», которые с трудом привлекают студентов. В Южной Корее за последние 20 лет закрылось 22 университета. Ожидается, что в течение 10 лет закроется еще более 30 учебных заведений, а число студентов, поступающих в университеты, сократится на 39 процентов к 2040 году», - пишет газета.