Глава МИД Израиля: Иран ни при каких условиях не должен иметь ядерное оружие
Совместные действия Израиля и Соединенных Штатов под руководством американского президента Дональда Трампа отбросили назад ядерные амбиции Ирана.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
По его словам, это также "способствовало повышению безопасности в регионе".
Израиль считает, что Иран "ни при каких условиях" не должен владеть оружием массового поражения – ядерным оружием, добавил Саар.
