В Армении завели дело против племянника российского олигарха

В Армении завели уголовное дело в отношении племянника российского бизнесмена Самвела Карапетяна, координатора оппозиционного движения "Мер дзевов" ("По-нашему") Нарека Карапетяна.

Об этом сообщает издание "Айкакан жаманак".

Газета со ссылкой на свои источники пишет, что в Следственном комитете Армении возбуждено дело в отношении Нарека Карапетяна по обвинению в подделке документов или уклонении от обязательной военной службы иными обманными способами. Газета отмечает, что "Нарек Карапетян во время медицинского обследования не проходил некоторые рентгеновские обследования".

По этому обвинению грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Ранее сам Нарек Карапетян заявлял, что не служил в армии. Согласно СМИ, он был освобожден от воинской службы по состоянию здоровья.