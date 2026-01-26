В Иране заявили, что армия следит за передвижением ВС США на Ближнем Востоке

Военнослужащие армии Ирана внимательно отслеживают все передвижения Вооруженных сил США на Ближнем Востоке и принимают необходимые меры для укрепления обороноспособности своей страны.

Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, комментируя слова президента США Дональда Трампа о направлении в регион множества американских кораблей.

«Отправка в регион какого-либо корабля ни в коей мере не повлияет на твердость и решимость Ирана защищать свой суверенитет. Поэтому ВС Исламской Республики Иран внимательно отслеживают все передвижения и одновременно не теряют ни секунды для укрепления обороноспособности, защиты национального суверенитета и достоинства своей страны», - подчеркнул Багаи на еженедельной пресс-конференции.

23 января Трамп сообщил, что США следят за Ираном и направляют в регион значительные силы. По его словам, «в этом направлении идет множество кораблей, движется большой флот». Ранее американский лидер предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.

Источник: ТАСС