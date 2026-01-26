Страны Азии ужесточили контроль в сфере здравоохранения из-за вируса Нипах

Граничащие с Индией страны Азии вводят чрезвычайно жёсткие меры безопасности из-за вспышки вируса Нипах.

В Таиланде ужесточили контроль в сфере здравоохранения на фоне выявления случаев заражения вирусом Нипах в восточном индийском штате Западная Бенгалия. Об этом сообщил телеканал NBT World.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра Анутхина Чанвиракуна, на данный момент на территории страны не зафиксированы случаи заражения вирусом.

В департаменте по контролю и профилактике заболеваний Таиланда ранее заявляли, что в королевстве введен режим повышенной готовности.

Жителям посоветовали регулярно мыть руки, особенно после контакта с животными, а также не употреблять в пищу еду, упавшую на землю или имеющую следы укусов.

Кроме того, в международном аэропорту Пхукета были усилены меры по медицинскому наблюдению за пребывающими. Также координируется работа с больницами в курортной провинции и на Пхангнге по вопросам обращения за медицинской помощью в связи с симптомами, которые характерны для Нипах, среди пассажиров из Индии.

В Казахстане власти взяли ситуацию на контроль. При этом случаев завоза инфекции на территорию страны не зарегистрировано.

Ранее СМИ сообщили, что порядка 100 человек поместили на домашний карантин из-за вируса Нипах в Индии. Состояние одного пациента оценивается как критическое.