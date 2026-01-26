СМИ: Действующий президент Ирака не будет баллотироваться на следующий срок

Президент Ирака Абдель Латиф Рашид снял свою кандидатуру с выборов в Совете представителей (парламенте) страны, которые пройдут 27 января. С таким утверждением выступил информационный портал Shafaq News.

По данным его высокопоставленного источника, решение об отказе Рашида от участия в президентской гонке было принято "менее, чем за сутки до начала голосования". Информация о его мотивах пока не раскрывается. Сам глава государства данную информацию пока официально не комментировал.

Таким образом, за пост президента Ирака будут бороться 18 кандидатов, в том числе - нынешний министр иностранных дел Фуад Хусейн, поддерживаемый Демократической партией Курдистана. Сама процедура голосования пройдет 27 января, как сообщил спикер Совета представителей Хейбат аль-Халбуси. При этом источники Shafaq News выражают сомнение в том, что президента удастся избрать в первом туре - по их оценкам, "ни один из кандидатов, вероятно, не сможет набрать нужное число голосов для победы, поэтому парламентариям придется проводить второй тур".

Согласно иракской конституции, пост президента страны должен занимать курд, должность премьер-министра - представитель конфессии мусульман-шиитов, а председателя парламента - представитель общины мусульман-суннитов