МИД: ОАЭ не позволят использовать свою территорию для военных операций против Ирана

First News Media20:16 - Сегодня
Объединенные Арабские Эмираты не позволят использовать свою территорию и воздушное пространство для проведения военных операций против Ирана.

Соответствующее заявление опубликовало внешнеполитическое ведомство ОАЭ.

"Министерство иностранных дел подтверждает, что ОАЭ обязуются не допускать использования своего воздушного пространства, территории или вод для каких-либо враждебных военных действий против Ирана, а также не оказывать никакой логистической поддержки в этом отношении", - говорится в нем.

В ведомстве подчеркнули, что "укрепление диалога, снижение эскалации, соблюдение норм международного права и уважение суверенитета государств представляют собой оптимальную основу для урегулирования текущих кризисов". Как отмечается в заявлении, ОАЭ призывают решать разногласия исключительно мирными средствами.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон рассматривает возможность применения силы против Ирана в связи с протестами в исламской республике. 23 января американский лидер сообщил, что США следят за Ираном и направляют в регион значительные силы, включая корабли.

Источник: ТАСС

