Трамп: Фальсификации результатов опросов общественного мнения в СМИ должны уголовно наказываться

Президент США Дональд Трамп заявил, что фальсификации и другие манипуляции с результатами опросов общественного мнения в СМИ должны быть уголовно наказуемыми преступлениями.

"Фальсификация и мошенничество при проведении опросов должны быть, по сути говоря, уголовно наказуемыми деяниями", - написал он в Truth Social.

Он отметил, что, публикуя не соответствующие действительности результаты опросов общественного мнения, газета The New York Times, а также телеканалы ABC, NBC, CBS и CNN пытались повлиять на итоги президентских выборов в США в 2020 году. "Разве не печально то, что произошло с американской журналистикой, но я сделаю все возможное, чтобы не дать этой афере с опросами продолжаться", - добавил президент США.