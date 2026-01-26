Генсек НАТО: Период, когда США несли основное бремя обеспечения безопасности Европы, завершился

Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента рассказал, что завершился период, когда американцы несли основное бремя обеспечения безопасности Европы.

Глава альянса напомнил, что страны-члены блока в ходе саммита в Гааге согласились инвестировать 5% ВВП ежегодно в оборону к 2035 году.

Кроме того, европейцы приняли решение ускорить производство, вложить средства в развитие промышленных площадок. «Пять процентов, конечно, это много, и наращивание нашей промышленной базы — это непросто. Но здесь моё простое сообщение: нам нужно это сделать, и нам нужно сделать это быстро», — подчеркнул Рютте.

По его словам, необходимость увеличения расходов на оборону обусловлена тем, что западный мир столкнулся с реальными и долгосрочными вызовами безопасности.

Кроме того, констатировал генсек, время, когда европейцы позволяли США нести большую часть бремени за общую безопасность, «просто закончилось».

Источник: РИА Новости