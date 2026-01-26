В США оценили экономический ущерб от снежной бури в $115 млрд

Общий ущерб и экономические потери от снежной бури, которая затронула миллионы людей в США, ожидаются в размере 105-115 миллиардов долларов.

AccuWeather, предоставляющая услуги по прогнозированию погоды по всему миру, сделала заявление о «исторической» морозной снежной буре в США.

В заявлении отмечается, что более 200 миллионов человек по всей стране пострадали от снежной бури, некоторые аэропорты закрыты, тысячи рейсов отменены или отложены. Более 1 миллиона потребителей электроэнергии остались без электричества из-за образования наледи на линиях электропередачи.

Для миллионов людей счета за отопление могут быть на 20-35% выше обычного, а в городах Нью-Йорк, Филадельфия, Питтсбург и Балтимор спрос на отопление с конца января до конца февраля, как ожидается, будет значительно выше 20-летнего исторического среднего показателя.

«Эксперты AccuWeather отмечают, что, согласно предварительным оценкам, общий ущерб и экономические потери от снежной бури, затронувшей более двух десятков штатов по всей стране, составят от 105 до 115 миллиардов долларов». - отмечается в сообщении.

В заявлении, в котором упоминаются такие проблемы, как отмены рейсов, закрытие предприятий и сбои в цепочке поставок, вызванные ураганом, подчеркивается, что сильный снегопад может стать самым дорогостоящим явлением экстремальной погоды в районе Лос-Анджелеса со времени лесных пожаров.