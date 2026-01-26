Составлена карта распределения темной материи по Вселенной

Космологи использовали снимки с орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" для составления пока самой детальной карты распределения темной материи по обозримой Вселенной, которая вдвое превосходит по разрешению аналоги, подготовленные при помощи "Хаббла".

Об этом сообщила пресс-служба британского Даремского университета.

"Пока это самая большая карта темной материи, которую мы составили при помощи "Уэбба". В прошлом мы видели достаточно размытую картину распределения темной материи по Вселенной, тогда как теперь мы видим "изнанку мироздания" с потрясающим уровнем детализации", - заявила научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA (США) Диана Сконьямильо, чьи слова приводит пресс-служба Даремского университета.

Космологи предполагают, что Вселенная похожа по своей структуре на гигантскую трехмерную паутину. Ее нити, так называемые филаменты, образованы скоплениями темной материи. В точках пересечения этих нитей сосредоточены плотные комки видимой материи в виде галактик и их скоплений. Наблюдения за узлами этой паутины, как надеются астрономы, помогут раскрыть механизмы роста галактик, а также формирования всей структуры мироздания.

В общей сложности "Уэбб" обнаружил в этом регионе космоса почти 800 тыс. галактик, что примерно в два раза больше, чем удавалось найти при помощи "Хаббла", и в десять раз больше, чем при помощи наземных телескопов. Изучение формы 250 тыс. этих галактик и раскрытие их гравитационных взаимодействий с окружающими скоплениями материи позволило ученым удвоить разрешение карты темной материи, открыть ранее неизвестные ее скопления и связывающие их нити "космической паутины"..

Источник: ТАСС