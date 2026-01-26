 Правительство России одобрил уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа | 1news.az | Новости
Правительство России одобрил уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа

First News Media11:00 - Сегодня
Кабмин РФ поддержал законопроект, вводящий уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти его жертв.

Изменения предлагается внести в несколько статей Уголовного кодекса РФ - ст. 243.4 и ст. 354.1. Первая из них (243.4) касается уничтожения, повреждения воинских захоронений или памятников погибшим защитникам Отечества. По закону, осквернение таких мемориалов, связанных с Великой Отечественной войной, наказывается штрафом до 5 млн рублей, либо обязательными работами до 480 часов, либо принудительными работами до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Теперь такую же ответственность предлагается ввести за осквернение захоронений жертв геноцида советского народа или памятников им.

Статья 354.1 регламентирует уголовную ответственность за реабилитацию нацизма. Сейчас за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским приговором, одобрение преступлений нацистов, публичное распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны грозит штраф до 3 млн рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет (с запретом заниматься определенной деятельностью), либо лишение свободы на тот же срок.

Схожим образом наказывается публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Согласно новому законопроекту, аналогичным образом предлагается наказывать за отрицание факта геноцида советского народа, а также оскорбление памяти жертв геноцида.

Источник: ТАСС

