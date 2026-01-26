 В Казахстане намерены запретить коррупционерам участвовать в выборах | 1news.az | Новости
В Казахстане намерены запретить коррупционерам участвовать в выборах

First News Media11:15 - Сегодня
Запрет участия в выборах для лиц, виновных в коррупционных преступлениях, предлагают закрепить в конституции Казахстана при внесении в нее изменений.

Об этом сообщил депутат Сената (верхней палаты) парламента, член конституционной комиссии Нурлан Бекназаров.

"Граждане, признанные виновными в коррупционных преступлениях или правонарушениях в установленном законом порядке, не должны иметь права быть избранными", - приводит слова Бекназарова госагентство Казинформ.

Также он отметил, что право участвовать в выборах и референдумах не должно предоставляться гражданам, признанным судом недееспособными, а также отбывающим наказание в местах лишения свободы. Кроме того, предлагается лишать мандатов депутатов парламента, которые уехали на постоянное проживание за пределы Казахстана, утратили гражданство страны, а также вышли из партии, по списку которой были избраны, либо в случае прекращения существования партии.

Внести изменения в конституцию и создать однопалатный парламент из 145 депутатов, которых будут избирать только по партийным спискам (в настоящее время может применяться и самовыдвижение по одномандатному округу), предложил президент Касым-Жомарт Токаев. Также он предложил учредить пост вице-президента, реформировать совещательные органы и внести некоторые другие изменения в основной закон. Для проработки реформы по его указу создана конституционная комиссия, сами изменения планируют вынести на референдум, дата которого пока не назначена.

