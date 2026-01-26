Украина вышла из соглашения СНГ об охране госграниц

Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон стран - участниц СНГ.

"Выйти из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств - участников СНГ, заключенного 20 марта 1992 года в городе Киеве", - говорится в документе, текст которого опубликован на сайте Зеленского.

Украинскому МИД поручено уведомить депозитария соглашения о данном решении.

Источник: ТАСС