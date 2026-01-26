Военное положение в Украине продлено до 4 мая

Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней с 3 февраля, то есть до 4 мая.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Верховная рада приняла эти законы 14 января, военное положение и мобилизация были продлены уже в 18-й раз.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены в Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались.

Также Владимир Зеленский издал указ, обновив состав Совета национальной безопасности и обороны. Согласно документу, в состав СНБО вошли первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль и министр обороны Михаил Федоров, в тоже время Совет покинул бывший глава СБУ Василий Малюк.