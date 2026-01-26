 Politico: Каллас называет фон дер Ляйен «диктатором» | 1news.az | Новости
Politico: Каллас называет фон дер Ляйен «диктатором»

First News Media12:27 - Сегодня
Глава евродипломатии Кая Каллас считает председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен “диктатором”, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По его словам, отношения между двумя политиками более напряженные, чем были у Урсулы фон дер Ляйен с предшественником Каи Каллас --Жозепом Боррелем. Офис Каллас на запрос о комментарии по этому поводу не ответил.

Politico указывает, что позиция эстонки Каллас слабее, чем у испанца Борреля. Положение главы евродипломатии также осложнено из-за ограниченного влияния либеральной партии по сравнению с испанскими социалистами, которых представлял Жозеп Боррель.

Кроме того, Кая Каллас перестала заниматься средиземноморским направлением после создания в ЕК генерального директората по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива (DG MENA). Параллельно ЕК собирается сократить численность Европейской службы внешних связей (EEAS).

Источник: Коммерсант

