Азербайджан - 60-й в рейтинге военной мощи Global Firepower

Азербайджан занимает 60-е место в рейтинге мировых держав по уровню военной мощи Global Firepower 2026 года.

Для вычисления индекса военной мощи 145 стран оцениваются более 60 факторов: финансовая ситуация, географическое положение, логистика и другие.

Рейтинг стран традиционно возглавляют США. За ними в первой тройке следуют Россия и Китай.

Среди стран Южного Кавказа Грузия занимает 95-е, а Армения - 101-е место.

В десятку входят также по нисходящей Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.

Еще один сосед Южного Кавказа – Иран – занимает 16-е место.