Азербайджан - 60-й в рейтинге военной мощи Global Firepower
Азербайджан занимает 60-е место в рейтинге мировых держав по уровню военной мощи Global Firepower 2026 года.
Для вычисления индекса военной мощи 145 стран оцениваются более 60 факторов: финансовая ситуация, географическое положение, логистика и другие.
Рейтинг стран традиционно возглавляют США. За ними в первой тройке следуют Россия и Китай.
Среди стран Южного Кавказа Грузия занимает 95-е, а Армения - 101-е место.
В десятку входят также по нисходящей Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.
Еще один сосед Южного Кавказа – Иран – занимает 16-е место.
305