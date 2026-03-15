В Баку организовано голосование для граждан Казахстана в рамках референдума по новой Конституции - ФОТО

На участке в посольстве Казахстана в Баку активно проходит голосование в рамках референдума по новой Конституции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на диппредставительство, по состоянию на 16:00 часов местного времени проголосовало 162 из 200 зарегистрированных избирателей.

"Исполнить свой гражданский долг пришли студенты, обучающиеся в азербайджанских вузах, сотрудники международных организаций и филиалов казахстанских компаний в Азербайджане, туристы, а также родители и преподаватели казахстанских школьников, приехавших в Баку для участия в международной олимпиаде STEM", - сообщили в посольстве

К слову, казахстанская команда учащихся начальных классов заняла первое место в командном зачете.

Участковая избирательная комиссия также поздравила двоих граждан, чей день рождения совпал с днем референдума.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель отметил символизм прохождения голосования в преддверии Наурыза — важного для казахского и азербайджанского народов праздника обновления.

Избирательный участок при посольстве будет открыт для голосования до 20:00 по времени Баку.