Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в Евросоюз в 2027 году

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на вступление в Европейский Союз в 2027 году.

В своих соцсетях он сообщил, что провел телефонный разговор с канцлером Австрии Кристианом Штокером. Лидеры обсудили энергетическую ситуацию в Украине.

Зеленский также заявил, что проинформировал Штокера о трехсторонних встречах украинской, американской и российской делегаций в Абу-Даби. По его словам, стороны обсуждали военные вопросы, а также гарантии безопасности.

Глава государства подчеркнул, что вступление Украины в ЕС является одной из ключевых гарантий безопасности не только для Киева, но и для всей Европы. Он считает, что общая сила Европы возможна, в частности, благодаря безопасности, технологическому и экономическому вкладам Украины.

«Именно поэтому мы говорим о конкретной дате — 2027 год — и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров», — подчеркнул президент Украины.