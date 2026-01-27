 МИД Венгрии вызвал посла Украины | 1news.az | Новости
МИД Венгрии вызвал посла Украины

First News Media18:14 - Сегодня
МИД Венгрии вызвал посла Украины

Венгерский МИД вызвал украинского посла в Будапеште, чтобы выразить ему протест против "грубого и бесстыдного" вмешательства Владимира Зеленского в предстоящие парламентские выборы в Венгрии.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, уточнив, что один из его заместителей провел встречу с украинским дипломатом.

По словам главы МИД, Владимир Зеленский и правительство Украины начали "откровенное, бесстыдное и грубое вмешательство" в выборы в Венгрии, стремясь повлиять на их результаты. "Очевидно, они хотят добиться победы на этих выборах [оппозиционной] партии "Тиса", - сказал он в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1.

"Сегодня мы ясно дали понять послу Украины в Будапеште, что Венгрия не потерпит вмешательства кого бы то ни было в свои парламентские выборы. Мы не потерпим вмешательства со стороны Украины. Мы не потерпим попыток Украины повлиять на результаты выборов. Мы не допустим вмешательства в избирательный процесс на стороне партии "Тиса", - заверил Сийрято.

Сийярто отметил, что Киев пытается оказать поддержку венгерской оппозиции, потому что в случае прихода к власти она даст зеленый свет вступлению Украины в Евросоюз, "позволит Брюсселю втянуть Венгрию в войну" и согласится, чтобы деньги венгерского народа "использовались на функционирование украинского государства". Венгерское правительство намерено этого не допустить. "Решения [по этим вопросам] должны приниматься в Венгрии, а не в Брюсселе и не в Киеве", - сказал министр.

Посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии по поручению премьер-министра Виктора Орбана. 26 января он заявил, что верхушка киевского режима, включая Зеленского, "выступила с грубыми оскорблениями и угрозами в адрес Венгрии и венгерского правительства". По его мнению, эти нападки стали "частью скоординированных действий, направленных на вмешательство в венгерские выборы".

Источник: ТАСС





