Фридрих Мерц: Успешным переговорам по Гренландии способствовало европейское единство

First News Media19:16 - Сегодня
Канцлер Германии Фридрих Мерц провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном, в ходе которой заявил, что ФРГ "будет прилагать больше усилий для обеспечения безопасности на Крайнем Севере".

Встреча состоялась на полях ежегодной экономической конференции, которую организует в Берлине газета Die Welt. В ходе переговоров основное внимание было уделено нынешней ситуации вокруг Гренландии.

"Европа проснулась. Наше европейское единство способствовало успешным переговорам по Гренландии. Германия как партнер по НАТО усилит свои обязательства по обеспечению безопасности на Крайнем Севере. Я заверил в этом Метте Фредериксен и Йенса-Фредерика Нильсена", - написал Мерц в X.

Источник: ТАСС

