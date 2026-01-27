Стрелки «Часов Судного дня» передвинули на 4 секунды ближе к «ядерной полуночи» - ВИДЕО

Ученые перевели стрелки символических "Часов Судного дня" на четыре секунды ближе к "ядерной полуночи".

Об этом заявила на видеоконференции генеральный директор американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists) Александра Белл.

По словам Белл, ученые пришли к заключению, что за 2025 год "человечество не добилось существенного прогресса в устранении экзистенциальных рисков". "Часы Судного дня" показывают теперь 85 секунд до полуночи, это ближе, чем когда-либо.

"В прошлом году мы предупреждали, что мир приблизился к катастрофе и что странам нужно сменить курс, перейти к международному сотрудничеству и принять меры для устранения ключевых угроз его существованию. К сожалению, произошло обратное", - отметил в свою очередь председатель совета по науке и безопасности "Бюллетеня ученых-атомщиков" Дэниел Холц.

"Действие последнего остающегося в силе договора между США и Россией, ограничивающего запасы ядерных вооружений, истекает 5 февраля 2026 года. Впервые за более чем полвека ничто не будет ограничивать гонку вооружений", - подчеркнул Холц.

"Часы Судного дня" - гипотетические часы, отмечающие близость человечества к исчезновению. Их цель - информирование мирового сообщества об опасности. Положение их стрелок символизирует степень напряженности в мире, связанной с ядерной угрозой, военными конфликтами, климатическими изменениями, кибервойнами, биотерроризмом и прочим.

За более чем 70-летнюю историю существования часов стрелки на них меняли свое положение более 20 раз. Дальше всего - на 17 минут - стрелки были отодвинуты в 1991 году на волне оптимизма, возникшего после окончания холодной войны.

Источник: ТАСС