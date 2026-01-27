 Рейтинг Трампа снизился до рекордного минимума | 1news.az | Новости
В мире

Рейтинг Трампа снизился до рекордного минимума

First News Media08:52 - Сегодня
Рейтинг Трампа снизился до рекордного минимума

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа снизился до 38% в связи с недовольством американцев иммиграционной политикой вашингтонской администрации.

Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного совместно агентством Reuters и международной службой Ipsos.

Это самый низкий показатель за его нынешний срок. В середине января уровень поддержки составлял 41%.

Работу Трампа на посту главы государства положительно оценили 38% респондентов (в середине месяца этот показатель составлял 41%). Противоположного мнения придерживаются 59% участников опроса. Остальные не дали ответа. Решения Трампа, касающиеся миграционной сферы, одобрили 39% респондентов, что является минимальным показателем с момента его инаугурации 20 января 2025 года. С ними не согласны 53%.

58% опрошенных заявили, что Служба иммиграционного и таможенного контроля США зашла "слишком далеко" в пресечении нелегальной миграции в стране.

Согласно приведенным данным, 35% респондентов считают эффективным экономический курс действующей вашингтонской администрации. Недовольны им 56%. Опрос был проведен 23-25 января среди 1 139 совершеннолетних жителей США.

Согласно результатам таких исследований, которые регулярно проводят Reuters и Ipsos, рейтинг Трампа лишь однажды с момента его инаугурации опускался до отметки 38%. Это произошло в ноябре прошлого года.

Максимальным этот показатель за время второго президентского срока Трампа был в январе 2025 года.

Тогда положительно работу американского лидера оценивали 47% респондентов.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Сразу же после инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Американский лидер заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов. Во многих крупных американских городах в последние месяцы проходили масштабные акции протеста. Их участники обвиняли администрацию Трампа в принятии чрезмерно жестких мер по борьбе с нелегальной миграцией и превышении полномочий.

В американском Миннеаполисе (штат Миннесота) очередная волна протестов началась 24 января после того, как сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину. Министерство внутренней безопасности заявило, что погибший оказал сопротивление, когда сотрудники попытались отобрать у него оружие. 7 января во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля потребовали от женщины, остановившейся на машине посреди проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю, женщина умерла от полученных ранений.

Источник: ТАСС

