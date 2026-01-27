Пезешкиан: Иран приветствует любой процесс, который будет способен предотвратить войну

Тегеран приветствует любую инициативу, которая будет содействовать укреплению мира и будет способна предотвратить войну.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

"Иран всегда был и готов приветствовать любой процесс, ведущий к миру, спокойствию и предотвращению конфликтов и войн в рамках международного права при полном сохранении и уважении прав нации и страны, поскольку мы стремимся к тому, чтобы все люди в мире могли жить вместе в мире и спокойствии", - приводит его слова пресс-служба.

Указывается, что Бен Сальман также подчеркнул неприемлемость любой агрессии или угрозы в отношении Ирана, и заявил о готовности Саудовской Аравии к любому сотрудничеству с исламской республикой для установления прочного мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Источник: ТАСС