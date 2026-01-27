Российские дроны атаковали пассажирский поезд в Харькове, три человека погибли - ОБНОВЛЕНО
Российские беспилотники нанесли удар по пассажирскому поезду Барвенково - Харьков - Чоп вблизи села Языково в Харьковской области Украины.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
"В поезде находилось более 155 пассажиров. По состоянию на вечер известно о трех погибших. Также мужчина и женщина обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, зафиксировано два попадания возле поезда, еще одно - в вагон, после чего произошел пожар.
21:27
Российские дроны атаковали пассажирский поезд в Харьковской области, в результате в локомотиве и вагонах вспыхнул пожар, несколько человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По его словам, российские «Шахеды» атаковали пассажирский поезд на участке Барвенково-Львов-Чоп. Инцидент произошел в населенном пункте Барвенково Харьковской области.
В поезде находился 291 пассажир, все они были оперативно эвакуированы, двое получили ранения и были госпитализированы.
