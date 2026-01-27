 Российские дроны атаковали пассажирский поезд в Харькове, три человека погибли - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
В мире

Российские дроны атаковали пассажирский поезд в Харькове, три человека погибли - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:09 - Сегодня
Российские беспилотники нанесли удар по пассажирскому поезду Барвенково - Харьков - Чоп вблизи села Языково в Харьковской области Украины.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"В поезде находилось более 155 пассажиров. По состоянию на вечер известно о трех погибших. Также мужчина и женщина обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, зафиксировано два попадания возле поезда, еще одно - в вагон, после чего произошел пожар.

21:27

Российские дроны атаковали пассажирский поезд в Харьковской области, в результате в локомотиве и вагонах вспыхнул пожар, несколько человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, российские «Шахеды» атаковали пассажирский поезд на участке Барвенково-Львов-Чоп. Инцидент произошел в населенном пункте Барвенково Харьковской области.

В поезде находился 291 пассажир, все они были оперативно эвакуированы, двое получили ранения и были госпитализированы.

Источник: АЗЕРТАДЖ

476

