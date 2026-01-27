Президент Сирии едет в Москву для встречи с Путиным

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду посетит Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, утверждает телеканал Syria TV.

"Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.

В предыдущий раз глава Сирии приезжал в Москву в середине октября. Тогда Путин и аш-Шараа обсудили двусторонние отношения. Встреча стала первым контактом России и Сирии на высшем уровне после смены власти в арабской республике.

Источник: РИА Новости